Приеха бюджета и на второ четене
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Без промени по текстовете на вносителя
Защо бившият премиер е в болницата
Ето какви ще са обезщетенията
Атаката срещу нашата група, координирана от ГЕРБ и ИТН, продължава, каза депутатът
Скандал в парламента за актуализацията на бюджета
Депутатите приеха Националната здравна стратегия 2014-2020. „За" стратегията гласуваха 103 народни представили „против" – 27 и „въздържали се" – 15, с...
Парламентът прие вчера промените в конституцията. Прието бе предложението на АБВ за прокурорската квота във ВСС. Веднага след това правосъдният минист...
Депутатите от Бюджетната комисия приеха въвеждането на т.нар. данък "уикенд", с който ще се облагат служебни коли или други служебни вещи на стойност...
София. Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. 115 от депутатите гласуваха със „За", 42 бяха „Против"...