Обичана родна певица с тежко признание
Тя разкрива трудностите, които стоят зад вечната ѝ усмивка
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Тя разкрива трудностите, които стоят зад вечната ѝ усмивка
Попзвездата зарадва феновете си
Прея се присъединява към бенда на Нико
Певицата кара болестта леко
Всички познаха Прея като Пеперудата
Прея с победа от първата нощ на четвъртия сезон на "Като две капки вода". Снощи певицата се представи отлично като Джеймс Браун, изпълнявайки "Living...