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8 милиона са новите банкноти в обращение само за три месеца
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8 милиона са новите банкноти в обращение само за три месеца
Знакът изобразява един от забележителните символи на града – лъвицата с лъвчето от каменен релеф от 11-12 в., открит при разкопки през 1949 г.
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