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Самоубийство в Перник

Самоубийство в Перник

Мъж се самоуби в Перник. Той си е прерязал вените вчера вечерта на улица "Кракра", съобщава struma.bg. Самоубиецът е около 50-годишен, живеел на село...

24 юли | 8:55
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