Жена резна вените си в Джунглата
Жена, протестираща срещу събарянето на бежанския лагер Джунглата край френския град Кале, си преряза китките по време на сблъсъци със силите на реда,...
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Жена, протестираща срещу събарянето на бежанския лагер Джунглата край френския град Кале, си преряза китките по време на сблъсъци със силите на реда,...
Спор между две жени приключи с жестоко клане в центъра на София. Малко след 20 часа в неделя двете дами се скарали люто на бул. "Сливница". Според едн...
Мъж се самоуби в Перник. Той си е прерязал вените вчера вечерта на улица "Кракра", съобщава struma.bg. Самоубиецът е около 50-годишен, живеел на село...