33-ма пострадаха в преобърнал се автобус
Сред пътниците имало граждани на САЩ, Испания, Австралия, Нидерландия, Румъния, Русия и Великобритания
Следете всички новини, анализи и коментари за Преобърна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сред пътниците имало граждани на САЩ, Испания, Австралия, Нидерландия, Румъния, Русия и Великобритания
Тир се преобърна на магистрала „Тракия" в района на Стара Загора. Инцидентът е станал при 159-ти километър, а сигналът за него е получен към 7:20 ч. Т...
Прага. Автобус е катастрофирал и се е преобърнал в Пилзенски край на Чехия. Това предаде Radio Praha, позовавайки се на местната полиция. 26 деца...
Пловдив. Междуградски автобус с 20 пътници, който пътувал от Хисар за Пловдив, се е преобърнал на пътя. Причина за инцидента е засичане на рейса от др...
Ямбол. ТИР с румънска регистрация е катастрофирал на път I-7 Ямбол-Елхово, в района на „Каравеловско ханче". Той е бил управляван от турски гражданин,...