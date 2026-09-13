76-годишен е починал от измръзване
Кърджали. Труп на 76-годишен е бил открит на улица в кърджалийското село Повет, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Дежурна оперативна група от РУП-Кърдж...
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Кърджали. Труп на 76-годишен е бил открит на улица в кърджалийското село Повет, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Дежурна оперативна група от РУП-Кърдж...
Кмет се извинява за непочистени улици
Покровник. Почина премръзналата Анка Илиева от благоевградското село Покровник. Въпреки бързата реакция на близките й и спешните реанимационни действ...