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Жена издъхна от премръзване

Жена издъхна от премръзване

Покровник. Почина премръзналата Анка Илиева от благоевградското село Покровник. Въпреки бързата реакция на близките й и спешните реанимационни действ...

09 януари | 14:11
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