Златото на траките оживява в ЮНЕСКО. Голям ден за България
Огромни пана са разположени по оградата на сградата
Следете всички новини, анализи и коментари за Председателство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Огромни пана са разположени по оградата на сградата
Мариан Бачев открива събитието в Париж
Премиерът даде висока оценка на активния диалог между България и Полша в различни сфери от взаимен интерес
Унгарското председателство на Съвета на ЕС ще представи данни за актуалното състояние на пълното приложение на Шенгенското законодателство
Турският президент разбрал за заплахата по време на срещата на върха на НАТО
Генчовска каза, че "няма шанс външно министерство да бъде заобиколено"
Страната сменя Германия
Първото препятствие е възстановителният фонд от 750 млрд. евро заеми и безвъзмездна помощ
КРИБ пое ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели
Хърватското председателство ще има четири основни приоритета: Европа, която се развива; Европа, която свързва; Европа, която защитава, и Европа, която...
Мотото на финландското председателство е "Устойчива Европа - устойчиво бъдеще"
Румъния поема ротационното председателство на ЕС на фона на охладнели отношения с Брюксел заради съдебна реформа, която се възприема като отстъпление...
Ремонтните дейности в НДК във връзка с предстоящото българско председателство на ЕС се финализират. Това каза по бТВ министърът на културата Боил Бано...
Кабинетът "Борисов 3" днес е в Брюксел, за да прдстави на Европейската комисия подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС, което запо...
Хората трябва да свикнат, че ще има ограничения, свързани с предстоящото председателство на Съвета на ЕС, заяви министърът на вътрешните работи Валент...
Правителството одобри доклад на министър-председателя Бойко Борисов, с който се предлагат промени в националния механизъм за координация на подготовка...
За България това е изключителна възможност и голям риск "Стандарт" продължава поредицата "Каква България в каква Европа" на водещия специалист по евр...
България ще поеме ротационното председателство на Европейския съюз от 1 януари 2018 г., съобщи министърът на външните работи Даниел Митов в личния си...
България ще поеме председателството на Европейския съюз 6 месеца по-рано от предвидения срок, след като Великобритания реши да се откаже от ротационно...
Решението от референдума във Великобритания поставя остро въпроса с Българското председателство на Съвета на ЕС, тъй като сме в една тройка с Великобр...