Спешна среща в парламента. Причината
Ако втори път има подправяне или машинен Костинброд, това не са демократични ценности
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Ако втори път има подправяне или машинен Костинброд, това не са демократични ценности
Президентът трябваше да свика КСНС, изтъкна лидерът на ДСБ
Росен Желязков свика шефовете на парламентарните групи
Заради териториалните планове
По-рано през деня от МВнР посочиха, че по искане на руската страна е била приета посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова
Председателският съвет се събра заради нотата на руския посланик Елеонора Митрофанова
Очаква се на него да отиде председателят на ЦИК Камелия Нейкова, както и други представители на комисията
Председателски съвет на АБВ ще се проведе днес в Благоевград. Началото на срещата е в 11.30 часа и в нея ще участват всички общински председатели в Пи...
В момента тече извънредният председателски съвет в Народното събрание. Освен премиерът Бойко Борисов дойде и вицето Румяна Бъчварова, предава БНР. Оча...