Видин се сдоби с център за правна помощ
Видин вече има център за правна помощ, съобщи адвокатът Пламен Стефанов, който е негов ръководител. Той е създаден за 18 месеца по проект на националн...
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Видин вече има център за правна помощ, съобщи адвокатът Пламен Стефанов, който е негов ръководител. Той е създаден за 18 месеца по проект на националн...
София. България подписа договори за правна помощ по наказателни дела и за екстрадиция с Казахстан, съобщиха от Министерството на правосъдието. Договор...
София. Гореща линия за първична правна помощ и регионални центрове за консултиране ще бъдат въведени в изпълнение на проект, финансиран по Норвежкия ф...
София. Демократи за силна България обявиха телефонна линия за свързване на пострадали от полицейско насилие протестиращи и адвокати, желаещи да им пом...
Видин. Център за правна помощ на социално слаби граждани бе открит във Видин. Той се намира на главната улица "Александър Втори" и в него 23 адвокати...
София. Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие в понеделник Национален телефон за правна помощ. Това с...