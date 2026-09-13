Правителствена болница става детска
"Лозенец" вече не е ведомствена база на Министерски съвет
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"Лозенец" вече не е ведомствена база на Министерски съвет
Директорът на Националния исторически музей (НИМ) Божидар Димитров е бил приет снощи по спешност в болница заради двойна бронхопневмония. Това съобщи...
София. Старозагорският митрополит Галактион е постъпил в Кардиологията на Правителствената болница. Пред бТВ директорът на болницата професор Людмил С...