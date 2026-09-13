Хаджигенов: 1000 души са били следени незаконно
Във връзка с насилието по време на протестите са били изпратени от МВР три харддиска с видеозаписи
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Във връзка с насилието по време на протестите са били изпратени от МВР три харддиска с видеозаписи
Вашингтон. Държавната агенция за национална сигурност на САЩ събира близо пет милиарда записи на ден по местонахождението на мобилни телефони по цел...
Това е много тежък удар срещу Борисов, смята ексминистърът