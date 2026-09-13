Финалистите от Vivacom Регионален грант учат как да популяризират проектите си
Специалното събитие с фокус обучение за популяризиране на добрите идеи и постигнатите резултати събра на едно място доказани ПР и маркетинг експерти
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Специалното събитие с фокус обучение за популяризиране на добрите идеи и постигнатите резултати събра на едно място доказани ПР и маркетинг експерти
София. Столична община ще търси начини за популяризиране на българското и документалното кино. Това заяви заместник-кметът на София с ресор „Култура,...
Монтана. На територията на Северозападна България започна информационна кампания за ползите от продуктите на рибарството и аквакултурите, съобщи в Мон...
Добрич. На 9 ноември се навържшват 135 години от рождението на поета и писателя Любомир Бобевски. Едно от най-известните му произведения, както в Добр...