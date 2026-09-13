Йотова за Скопие: Това е много голям успех за България
Тя коментира и акциите на Антикорупционната комисия в страната
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Тя коментира и акциите на Антикорупционната комисия в страната
Трябва да се разграничи индивидуалният от колективния мандат, каза още Хамид Хамид
Поправките в Конституцията унищожават парламентаризма, каза вицепрезидентът
Остава надеждата, че този път ще има истински държавнически подход
Липса на кворум провали заседанието на парламентарна комисия
Внесе законопроект в НС
Отпада задължителното средно образование
Нови поправки в Закона за движение по пътищата
"Обединени патриоти" с предложение: Съдийските организации да нямат външни финансови зависимости
Народните представители от гражданската квота в Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров внесоха промени във вече приетия на първо четене Из...
Депутати от ГЕРБ са внесли поправка в Закона за задълженията и договорите, чрез която се цели премахването на т. нар. "вечни длъжници". Сега практичес...
Слабата партийна дисциплина в Народното събрание и различията в политическите възгледи на партиите, подкрепящи кабинета, за малко не сътвориха пореден...
Акциите на БФБ изгубиха 5% от стойността си през миналата седмица Владимир Малчевуправител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Т...
Берлин. Германският канцлер Ангела Меркел иска да нанесе промени в договора на Европейския съюз, за да се разширят пълномощията на Еврокомисията по въ...