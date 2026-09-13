Попова Коледа. Черпят уникални имена
Народът вярва, че на този ден се пропъждат т.нар. "мръсни дни",
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Народът вярва, че на този ден се пропъждат т.нар. "мръсни дни",
На 5 януари отбелязваме Попова Коледа (ден преди Богоявление - Йордановден). Празникът е наричан още Зимен Кръстовден, Кръста, Водокръст и Водокръщи. ...
На 5 януари, ден преди Богоявление отбелязваме, отбелязваме Попова Коледа или Зимен Кръстовден, наричан още Кръстци, Водокръщи. Този празник затваря...