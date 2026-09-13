Най-опасният вулкан се събуди. 25 милиона в паника
Мексиканският Попокатепетъл снощи изригна газ
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Мексиканският Попокатепетъл снощи изригна газ
Стълбът от вулканична пепел се е издигнал на 1,5 километра в атмосферата
Зрелищно изригване на вулкана Попокатепетъл в Мексико. От кратера му беше изхвърлен стълб от пепел и газ на височина от 2000 метра. Властите призовах...
Мексико Сити. Редица полети за Мексико Сити бяха отменени, след като вулканът Попокатепетъл започна да бълва дим и се появиха опасения, че ще изригне....