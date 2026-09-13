На полицаите им писна от политически натиск. Къде се събират?
В градинката срещу паркинга на Народното събрание
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В градинката срещу паркинга на Народното събрание
Това е моето лично мнение, не като говорител на ЦИК, таза той
Причината е закриването на специализираното правосъдие
Той идвал от настоящи и бивши управляващи "Има политически натиск върху прокуратурата. Но главният прокурор няма да каже, че ще изпадне в безсилие пр...
Ню Йорк. Професионални журналистически организации в САЩ излязоха на протест срещу цензурата, на която ги подлага администрацията на президента Барак...
София. "Не съм спирал тока в Рибново", заяви депутатът от ДПС Ахмед Башев в ефира на Нова ТВ по повод нападките срещу него, че нарежда политически наз...