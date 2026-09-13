Град Игнатиево под полицейска обсада
Полиция е обсадила град Игнатиево край Варна. Блокирани са входовете и изходите на населеното място, съобщава Нова тв. Проверяват се собствениците на...
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Полиция е обсадила град Игнатиево край Варна. Блокирани са входовете и изходите на населеното място, съобщава Нова тв. Проверяват се собствениците на...
Македонският град Куманово е под полицейска обсада след голяма престрелка. Тя е станала около 4.00 часа тази сутрин и най-малко петима души са пострад...
Привидно спокойствие цареше днес на известния площад "Таксим" в Истанбул, където няколко пъти тази година имаше протести и размирици. Преди време турс...