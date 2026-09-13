Звезда от НБА се утеши с "Ферари"
Контузията на звездата от НБА Пол Джордж потресе света преди броени дни, кадрите от счупения му крак не бяха за хора със слаби сърца. В сряда баскетбо...
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Контузията на звездата от НБА Пол Джордж потресе света преди броени дни, кадрите от счупения му крак не бяха за хора със слаби сърца. В сряда баскетбо...
Най-богатият спортист в света Флойд Мейуедър посети в болницата Пол Джордж. Баскетболистът на "Индиана" се контузи зверски и травмата му шокира НБА. Т...
Жестока контузия на звездата на "Индиана" Пол Джордж шокира баскетболната общественост в САЩ. Талантливият играч ужаси всички в залата по време на дву...