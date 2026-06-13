Мустафа и Пол Ахърн: Нямаме политически действия
Посланикът на САЩ се срещна с български журналисти
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Посланикът на САЩ се срещна с български журналисти
Хората, които заемат важни постове в управлението на страната, трябва да бъдат открити, заяви президентът
Пол Ахърн ще има срещи за борбата с тероризма, Матю Палмър - за Западните Балкани