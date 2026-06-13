Похвално слово за Свети Кирил Философ
"Стандарт" публикува една от най-вдъхновяващите творби на православната християнска литература - "Похвално слово за Кирил Философ" на Св. Климент Охри...
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"Стандарт" публикува една от най-вдъхновяващите творби на православната християнска литература - "Похвално слово за Кирил Философ" на Св. Климент Охри...