Подменят подземните комуникации на два варненски булеварда
Започна подмяната на подземните комуникации на булевардите „Мария Луиза" и „Осми Приморски полк" във Варна. От почивните дни насам движението по тях...
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Започна подмяната на подземните комуникации на булевардите „Мария Луиза" и „Осми Приморски полк" във Варна. От почивните дни насам движението по тях...