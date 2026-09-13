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БГ хлапе отива при Подолски

БГ хлапе отива при Подолски

Едно българче ще може да тренира при великолепния Лукас Подолски, нападателя на "Арсенал". Инициативата е част от лятната европейска кампания на Carto...

31 май | 21:20
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