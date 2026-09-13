Съветник на Зеленски посочи единствения начин да бъде спряна инвазията
Каквото и споразумение да бъде постигнато с Русия, то няма да струва и пукната пара, заяви Подоляк
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Каквото и споразумение да бъде постигнато с Русия, то няма да струва и пукната пара, заяви Подоляк
Лукас Подолски подписа с "Галатасарай". Бившият нападател на "Арсенал" от новия сезон ще заиграе в южната ни съседка, след като подписа своя договор о...
Едно българче ще може да тренира при великолепния Лукас Подолски, нападателя на "Арсенал". Инициативата е част от лятната европейска кампания на Carto...