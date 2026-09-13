Почетоха паметта на шестима загинали по служба пожарникари и полицаи
Паметта на шестима загинали по време на изпълнение на служебния си дълг пожарникари и полицаи беше почетена в Бобов дол. Преди 16 години гибелта си на...
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Паметта на шестима загинали по време на изпълнение на служебния си дълг пожарникари и полицаи беше почетена в Бобов дол. Преди 16 години гибелта си на...
Япония почете загиналите преди 70 г. от американската атомна бомбардировка над Хирошима. В церемониите участваха премиерът Шиндзо Абе и много чуждестр...
Председателят на Сдружението на момчилградчани в град Бурса Хасан Йозтюрк и бизнесменът Фуат Гювен бяха удостоени със званието „почетен гражданин" на...