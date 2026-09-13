Тренд: Активността е по-висока в сравнение с 4 април
Към 10 часа гласа си са дали 9,5% от българите
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Към 10 часа гласа си са дали 9,5% от българите
Според екзитпола, гласувалите са около 6%
София. Поли Генова призна, че иска да е по-висока. Според нежното миньонче 8 сантиметра не й достигат, за да заприлича на топмодел. Фешън темата беше...