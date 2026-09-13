Намаляват нередовните длъжници към банките
Нови правила за публичните търгове вдигат цените на имотите Изпълнителните дела на банките срещу длъжници стават все по-малко - те са под 20% от общи...
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Нови правила за публичните търгове вдигат цените на имотите Изпълнителните дела на банките срещу длъжници стават все по-малко - те са под 20% от общи...
София. Националната агенция за приходите и Агенция „Митници" ще трябва да потвърждават, че получателите на плащания по договори към разпоредители с бю...
Момчилград. Списък с неизрядните длъжници публикува на сайта си община Момчилград. От администрацията призовават данъкоплатците да погасят задълженият...
Кърджали. Водното дружество в Кърджали започва по-експедитивно събиране на дължимите суми от неизрядни абонати, обяви управителят инж. Кера Василева....