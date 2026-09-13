Мустафа и Недялкова спечелиха бягането "Витоша моята планина 2016"
Рекордните 235 участници стартираха днес в третото издание на планинското бягане "Витоша моята планина". В класическата дистанция от 16 км бягаха 175...
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Рекордните 235 участници стартираха днес в третото издание на планинското бягане "Витоша моята планина". В класическата дистанция от 16 км бягаха 175...
Американецът Джоузеф Грей и австрийката Андреа Майер спечелиха световните титли при мъжете и жените от 32-ия шампионат на планетата, който се проведе...
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов награди финалистите при жените на 32-рото Световно първе...
"Радостен съм, че присъствам на стартовете на 32-рото Световно първенство по планинско бягане в Сапарева баня. Заедно с министър Красен Кралев, презид...
Официално бе открито 32-ото световно първенство по планинско бягане в Сапарева Баня. Церемонията по откриването се състоя в амфитеатър до Гейзера в це...
Церемонията по официалното откриване на 32-рото Световно първенство по планинско бягане в Сапарева баня, на което общината е домакин заедно с Българск...
Сапарева Баня ще стане през уикенда столица на световното планинско бягане. Градът ще стане първия, който е бил домакин на балканско, европейско и све...
Над 80 души вече са се записали за участие в традиционната надпревара по планиско бягане в изкачване - "Изпревари лифта", която ще се проведе на 24 юл...
Шабан Мустафа изкачи най-бързо връх Вихрен и спечели шестото издание на състезанието по планинско бягане и колоездене „Пирин рън". Той измина 13-килим...
Кирил Николов-Дизела бе непобедим на планинското бягане „Терра Рън" в Пирин планина. Той спечели и второто издание на състезанието по трасето от "Терр...
Европейският вицешампион в ориентирането Кирил Николов-Дизела ще участва на планинското бягане „Терра Рън" 2016 край Разлог. На 25 юни, само седмица...
Николай Кирилов ("Атлетик" Луковит") и Стефани Стоянова ("Локомотив" СФ - Никола Карапетров) са новите шампиони на България в първенството по планинск...
Точно 405 професионалисти и аматьори са се записали за участие във второто издание на планинското бягане „Витоша – моята планина 2015". Атрактивното...
Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и Сапарева баня спечелиха домакинството на световното първенство по планинско бягане през 2016-а година. Най-...
София. Първото планинско бягане "Витоша - моята планина" се провежда днес в столицата. Трасето, по което ще премерят сили мераклиите, е с дължина 17 к...
Смолян. Планинският град Смолян ще бъде домакин на Балканско първенство по планинско бягане. Това реши вчера конгресът на Балканската асоциация по лек...
София. Смолян бе избран за домакин 10-ата световна купа по планинско бягане през юни 2015. Това стана по време на заседанието на Съвета на Световната...
Боровец. Атлетите на Италия и Австрия спечелиха златните медали, съответно при мъжете и жените от 12-ото европейско първенство по планинско бягане, ко...
Боровец. Националите по лека атлетика Милка Михайлова (Вирен - Мездра) и Шабан Мустафа (Шампион - Сунгурларе) спечелиха днес титлите от държавното пър...
Тетевен. Националите Шабан Мустафа и Милка Михайлова спечелиха днес 13-тото издание на планинското бягане „Тетевенски върхове". 60 участника от всичк...