Липенски: Съдиите не се търпят
Когато царят пердаши майка ви, няма на кого да се оплачете. Но не може така!, скочи треньорът на "Берое" Пламен Липенски след загубата на "Тича". "Не...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пламен Липенски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Когато царят пердаши майка ви, няма на кого да се оплачете. Но не може така!, скочи треньорът на "Берое" Пламен Липенски след загубата на "Тича". "Не...
Много ми се искат 3 гола срещу ЦСКА, призна Липенски Треньорът на "Берое" Пламен Липенски разкри специфичния си начин на общуване с футболистите след...
Временният треньор на "Берое" Пламен Липенски тръгна повече от убедително начело на тима. Старозагорци удариха 3:1 като гост "Монтана" край р. Огоста....