Истории за Пижо, Пенда и Баба Марта
По дните от 1 до 22 март гадаели каква ще е годината, мартеницата е символ на обединение на народа
Следете всички новини, анализи и коментари за Пижо И Пенда. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По дните от 1 до 22 март гадаели каква ще е годината, мартеницата е символ на обединение на народа
Две български студентки направиха 3D анимация с Пижо и Пенда. Видеото е със заглавие "Червено и бяло" (Red & White), а авторките му - Никол Николова и...
София. Закичиха паметник, посветен на съветската армия, с мартеница. Тази сутрин "Братската могила" в Борисовата градина в столицата осъмна с Пижо и П...
Хасково. Огромни Пижо и Пенда донесоха първомартенско настроение в Димитровград дни преди традиционното връзване на бяло-червените конци. Гигантск...