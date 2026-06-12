Пампорово пуска нощно каране на ски
Смолян. Нощно каране на ски пускат от курорта Пампорово. То ще започне от 12 февруари и ще важи за дните четвъртък, петък и събота всяка седмица. Люб...
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Смолян. Нощно каране на ски пускат от курорта Пампорово. То ще започне от 12 февруари и ще важи за дните четвъртък, петък и събота всяка седмица. Люб...