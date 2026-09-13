Митьо Пищова сънувал, че си отива
Много тежки здравословни проблеми се събират накуп
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Много тежки здравословни проблеми се събират накуп
Една от най-колоритнити фигури в страната
Бизнесменът не нспира да изумява
Димитър Маринов-Митьо Пищова намери 140 бона в мазето на баба си и дядо си в с. Батак. "В петък отидохме да изчистим къщата. Късметът беше у мене. Те...