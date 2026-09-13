Сериозно наказание за капитана на ЦСКА
Петър Занев е санкциониран за два мача, Рейеш за един
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Петър Занев е санкциониран за два мача, Рейеш за един
Петър Занев подписа нов договор с руския "Амкар" Перм, Новината бе съобщена официално на сайта на клуба. Контрактът е за две години – до края на сезон...
Спряганият за трансфер в ЦСКА Петър Занев остава в "Амкар", след като му беше платено всичко дължимо до момента. Новината потвърди мениджърът Мирчо Ди...