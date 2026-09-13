Не учебните програми ще променят образованието
За 15 години 9 деца донесоха на България най-високия приз в математиката Трябва да се смени стилът на преподаване и да се мине към проекти, казва ака...
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За 15 години 9 деца донесоха на България най-високия приз в математиката Трябва да се смени стилът на преподаване и да се мине към проекти, казва ака...
Реформите се бавят, тъй като хоризонтът на политиците е до следващите избориНа децата им е скучно, защото училището ни е още в XIX в., казва акад. Пет...
От 15 г. акад. Петър Кендеров ръководи Ученическия институт по математика и информатика към БАН. През него са минали десетки деца, които след това зав...