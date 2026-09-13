Футболният свят се поклони на чеха с каска (ВИДЕО)
Петер Чех владее пет езика и свири барабани
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Петер Чех владее пет езика и свири барабани
Легендарният вратар спира състезателна кариера в края на сезона
Петър Чех ще се срещне днес с ръководството на "Челси", за да изрази желанието си да напусне клуба. Вратарят иска да поеме към "Арсенал", информира Sk...
Петър Чех е готов да напусне "Челси" през лятото. Вратарят няма нищо против да премине в някой от съперниците на "сините" във Висшата лига, според аге...
Лондон. Арсенал няма да се пробва за вратаря на Челси Петър Чех. Това заяви мениджърът на "артилеристите" Арсен Венгер. Стражът на "сините" призна, ч...