Джордж Мартин се затвори да пише
Култовият автор най-после ще завърши „Ветровете на зимата“
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Култовият автор най-после ще завърши „Ветровете на зимата“
Зрителите видяха един възможен финал, но не и категоричния край на историята, заяви авторът
Рано или късно ще получите финала, обеща писателят на феновете
Джордж Р. Р. Мартин, авторът на "Игра на тронове", пише фентъзи романите си на толкова стара компютърна програма, че най-вероятно я е намерил в Зимен...