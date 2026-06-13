Изумителна цена за паркинг в София. Шофьорите подскочиха
4 или 5 лева за паркинг в София иска лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Той внася в общината предложение за въвеждане на червена зона в идеалния...
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4 или 5 лева за паркинг в София иска лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Той внася в общината предложение за въвеждане на червена зона в идеалния...