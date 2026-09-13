Пенелопе и Бардем направиха шоу с Боно
Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се забавляваха яко с Боно и колегите му от U2 на концерта им в Барселона - в спортния комплекс "Сан Жорди".Още от начал...
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Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се забавляваха яко с Боно и колегите му от U2 на концерта им в Барселона - в спортния комплекс "Сан Жорди".Още от начал...
Пенелопе Круз и Хавиер Бардем преживяват първата криза в перфектната си до момента връзка. Двамата не си говорили от няколко седмици. Причината била о...
Мегазвездите на световното кино свалят килограми с диети по собствен патент Пенелопе Круз сваля килограми без страдания - а това е най-важното за все...
Пенелопе Крус беше обявена за най-сексапилната жена на планетата от списание "Ескуайър". Испанската дива е 11-ата носителка на титлата, присъждана пр...
Кейт Босуърт е най-дългата връзка на Блум, Миранда Кер - най-непрежалимата "Напълно влюбен съм в идеята за любовта. Може би съм с такава настройка, з...