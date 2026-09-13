Всичко за Пенелопе Круз

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Пенелопе скарана с Бардем

Пенелопе скарана с Бардем

Пенелопе Круз и Хавиер Бардем преживяват първата криза в перфектната си до момента връзка. Двамата не си говорили от няколко седмици. Причината била о...

15 август | 9:55
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Пенелопе е най-секси

Пенелопе е най-секси

Пенелопе Крус беше обявена за най-сексапилната жена на планетата от списание "Ескуайър". Испанската дива е 11-ата носителка на титлата, присъждана пр...

13 октомври | 17:35
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