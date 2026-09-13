Само във вестник СТАНДАРТ: Пчелари бият тревога за ниски цени на меда
Евтин внос и химикали в земеделските площи може да унищожат сектора
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Евтин внос и химикали в земеделските площи може да унищожат сектора
Предвижда се промените да влязат в сила 14 дни след приемането им от Министерския съвет
България стартира процедура за износ на български пчелен мед за Иран. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева връчи писмо за стартирането...
Полската компания "Корпо М фууд" иска да инвестира 8 млн. евро в предприятие за преработка на пчелен мед в Сливен. Това обяви бизнесменът Пьотър Рогал...
Стара Загора. Консумацията на пчелен мед в последните 10-ина години у нас се е увеличила два пъти – от 200-300 г на 600-700 г на човек годишно. Това...