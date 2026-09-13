Кметът на Раковски срази Радев с писмо
Сменете датата на вота, зоват католиците
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Сменете датата на вота, зоват католиците
Зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров, кметът на Стамболийски Иван Атанасов и управителят на ВиК –Пловдив Спартак Николов прерязах...
София. Общо 106 язовира в страната са в предаварийно състояние. Това съобщи зам.-министърът на околните среда и водите Павел Гуджеров пред „Фокус". И...