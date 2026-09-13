Най-големите митове за 9 септември
Комунистите донесли електрификацията, Тато бил партизанин
Следете всички новини, анализи и коментари за Партизанин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Комунистите донесли електрификацията, Тато бил партизанин
На 95 години почина Крум Василев
Сливен. Кръстьо Киров-Горан, който е единственият жив партизанин от отряд "Хаджи Димитър", действал в Сливенско, получи награда от централата на БСП....