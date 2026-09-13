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ЦИК ги определи с жребий
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ЦИК ги определи с жребий
Какво реши бившият депутат
Какъв коментар направи за новия вот
Чакат дали Слави ще развее кърпата, бъркат тактовете и се ритат
Не сондирам мнение за собствена кандидатура за президент. Това каза президентът с два мандата Георги Първанов в предаването „Лице в лице" по bTV. По...