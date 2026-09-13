Страшен скандал за еврото. Земетресение в парламента
Възраждане и БСП в лют спор за европейската валута
Следете всички новини, анализи и коментари за Парламет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Възраждане и БСП в лют спор за европейската валута
Комисията по ревизията не беше добра гледка, каза той
Страсбург. Новият Европейския парламент ще се събере на първата си учредителна сесия днес в Страсбург. Едни от основните теми за дискусии на новите ев...
София. Бих желал да честитя на всички православни славяни в света победата в Третата кримска война. И да напомня, че след Кримската идват Балканите по...