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Как да се спаси парк "Бедечка"

Как да се спаси парк "Бедечка"

Напоследък доста се заговори за възпиране на дървената мафия. Зелени организации пък направиха нови демонстрации за закрила на защитени зони в планини...

28 март | 7:05
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