Европа Ностра на среща в България. Нова амбициозна цел
Славка Бозукова разговаря с д-р Ставрула Травалу, координатор проекти на Атинския хъб за културно наследство
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Славка Бозукова разговаря с д-р Ставрула Травалу, координатор проекти на Атинския хъб за културно наследство
Депутатът от Реформаторския блок Димитър Танев инициира кръгла маса в парламента по зациклилия казус със старозагорския парк „Бедечка". Заедно с него...
Изграждането на природен приключенски парк "Бедечка" под формата на публично-частно партньорство може да тушира общественото напрежение и да удовлетво...
Напоследък доста се заговори за възпиране на дървената мафия. Зелени организации пък направиха нови демонстрации за закрила на защитени зони в планини...