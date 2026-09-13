Параграф 22 със села от 7 души в Кърджали
Задължителният избор на кметове в населени места с над 100 души вкара в своеобразен параграф 22 правителство, ЦИК, експерти от МРРБ и градоначалници м...
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Задължителният избор на кметове в населени места с над 100 души вкара в своеобразен параграф 22 правителство, ЦИК, експерти от МРРБ и градоначалници м...
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