$195 млн. за най-скъпия имот в САЩ
195 млн. долара струва най-скъпият имот в САЩ, който можете да си купите. Цената на имението Palazzo di Amore в Лос Анджелис е толкова висока и заради...
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195 млн. долара струва най-скъпият имот в САЩ, който можете да си купите. Цената на имението Palazzo di Amore в Лос Анджелис е толкова висока и заради...