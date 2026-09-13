Градове и села без вода заради отровените крави
Симеоновград и Свиленград са изцяло със спряна вода
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Симеоновград и Свиленград са изцяло със спряна вода
Според официалната информация, по-голямата част от жертвите са граждани на Туркменистан
Десетки отровени с химическо оръжие в Алепо. В социалните мрежи и местни медии се появиха съобщения за отровен газ, използван среюу голямо предградие...
До 10 ученици на седмица постъпват само в Токсикологията на „Пирогов" Три пъти повече случаи на отравяне сред ученици след употреба на психоактивни в...