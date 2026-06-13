Англия забранява всички полети от Южна Америка?
Изискването за отрицателен тест за влизане в страната ще важи от понеделник
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Изискването за отрицателен тест за влизане в страната ще важи от понеделник
Фирми искат гаранция, че бъдещите им служители няма да разнесат заразата
Финансовият министър придружаваше Николай Нанков
Сеганов обаче няма да се присъедини към лагера на държавния тим
Звездата ни е с отрицателен тест, чувства се добре
Това обяви говорител на дългогодишния лидер на страната, цитиран от АП.
Португалецът остава под карантина в Мадейра
Световният шампион ще може да играе за ПСЖ в реванша от Шампионската лига с Борусия (Д) тази вечер