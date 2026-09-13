Отнемат 5 имота от строителен бос
Комисията на Цацаров е внесла иск в Окръжния съд в Пловдив
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Комисията на Цацаров е внесла иск в Окръжния съд в Пловдив
КПКОНПИ води дела за 1,5 млн. лв.
Варненският апелативен съд уважи исковете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и потвърди отнемането на собственост за малко над...
Социални работници решиха да отнемат от майката 9-месечното бебе, което беше открито вчера изоставено в двора на луксозна кооперация в Пловдив. То ще...