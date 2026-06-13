Виктор, живеещ в САЩ: България е като при Бог, ама на Земята
"България за мен е като един . . ., като при Бог, ама на Земята". Това споделя пред Нова тв 8-годишният Виктор Велинов, който живее в САЩ. Момченцето,...
Следете всички новини, анализи и коментари за "откъснатите Цветя На България". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"България за мен е като един . . ., като при Бог, ама на Земята". Това споделя пред Нова тв 8-годишният Виктор Велинов, който живее в САЩ. Момченцето,...