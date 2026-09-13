Зам.шефът на столично РУП остава в ареста
Красимир Любомиров остава за постоянно в ареста, а шефът на сектор „Джебчийски кражби” в СДВР Николай Стоименов излиза на свобода
Следете всички новини, анализи и коментари за Откраднат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Красимир Любомиров остава за постоянно в ареста, а шефът на сектор „Джебчийски кражби” в СДВР Николай Стоименов излиза на свобода
Той е изчезнал от изложение, провело се край Токио
Докато собственикът плащал на касата, колата му се изпарила
София. Джип БМВ X5, който е каран от племенника на премиера Бойко Борисов - Димитър, е бил откраднат в нощта срещу неделя, потвърдиха за "Стандарт" из...
Киев. По време на безредиците в Украйна от военни складове в страната са били откраднати преносими зенитно-ракетни комплекси "Игла", съобщи РИА "Новос...
Благоевград. Солидно почерпен санданчанин посегна на лек автомобил „Москвич". Около 09,10 часа в петък в РУП - Сандански е получен сигнал за извършена...
Сливен. Всички тайни агенти на полицията в Сливен са пришпорени за намиране на химическата тоалетна, която изчезна през уикенда от новозагорския участ...
Берлин. В сряда германските власти са върнали на България откраднат сребърен римски плакет на т. н. Дунавски конник, датиран от II - III в. сл. Хр.,...
Оръжието изчезнало по време на полет до Ларнака