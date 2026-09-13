Зрелище. Автомобил с газова уредба пламна
Районът беше отцепен
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Районът беше отцепен
Офисът на германския канцлер Ангела Меркел е отцепен заради подозрителен пакет, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицейски източник. Според очевид...
Отцепиха квартал на Плевен заради съмнения за намерена граната. Тази сутрин работници на една от фирмите за сметоизвозване в града са намерили граната...
София. Районът около търговския център на кръстовището на „Николай Коперник" и „Шипченски проход" бе отцепен. Има съмнения за бомба, съобщават от cros...